Andamento positivo per l'indice del settore telecomunicazioni (+0,73%), si concentrano gli acquisti su Softlab

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

Inwit

Softlab

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 9.018,1, in crescita dello 0,73% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 297, dopo aver avviato la seduta a 297.Tra ledi Piazza Affari del comparto telecomunicazioni, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,86%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,69%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,34%.