Be acquisisce il 60% di Quantum Leap

Be Shaping The Future

(Teleborsa) -ha finalizzato l’acquisto del 60% del capitale sociale di Quantum Leap (QL), boutique di consulenza leader in Italia in Trasferimento Tecnologico e Open Innovation, operante da oltre dieci anni come advisor tecnologico per i settori della Ricerca Scientifica e dell’Industria. L’attuale management team di Quantum Leap continuerà a guidare l’azienda almeno fino al 2028.QL, formata come scissione di un ramo di azienda, comprensivo di portafoglio clienti e risorse umane, presentava al momentodell’acquisizione una PFN uguale a zero.Ilper il trasferimento della quota è stato pari a 0,40 milioni di euro, corrispondente ad un valore complessivo dell’azienda di 0,67 milioni.L’accordo prevede anche un meccanismo di “price adjustment” ed “earn-out” sull’acquisto del 40%, che terrà conto della performanceeffettiva della società nel 2022 e negli esercizi successivi. Una struttura di Put&Call options con scadenza ultima nel 2028 è stata prevista per il completo acquisto della residua quota di capitale. L’acquisizione è avvenuta l’1 Aprile 2022 contro cash.