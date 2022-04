Borse europee prudenti, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre arrivano segnali di cautela dai derivati statunitensi che lasciano presagire una partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, più tardi. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali che prosegue in chiaro scuro sia in USA che in UE.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,39%. A pesare sulla moneta unica sono ia causa delle conseguenze della guerra in Ucraina e dell'inasprirsi delle tensioni sul fronte energetico, dopo lo stop della Russia al gas per Polonia e Bulgaria. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,36%.Lieve peggioramento dello, che sale a +177 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,58%.piatta, che tiene la parità, composta, che cresce di un modesto +0,68%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,43%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,27% a 23.747 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 25.984 punti.di Milano, troviamo(+3,49%) sulla scia dei conti di Wordline. Bene inoltre(+2,93%),(+1,90%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,47%.scende dell'1,80%.Calo deciso per, che segna un -1,13%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,10%.di Milano,(+5,05%),(+3,11%),(+2,98%) e(+2,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,01%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,73%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,80%.Tra ledi maggior peso:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92 punti; preced. 90 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,6%; preced. -4,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2 Mln barili; preced. -8,02 Mln barili)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%).