Borse europee sulle montagne russe

(Teleborsa) - Migliora il sentiment sui mercati europei, che resta volatile, dopo un avvio in calo ed un successivo brusco peggioramento. A pesare sui listini di Eurolandia, contribuisce l', oltre ai timori per ile alle prospettive di un aggressivo aumento dei tassi degli Stati Uniti.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,66%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 101,8 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +176 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,57%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,26%; senza slancio, che negozia con un +0,16%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.699 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 25.933 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+3,86%),(+2,76%),(+2,05%) e(+1,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,91%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,40%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,37%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,76%),(+3,34%),(+2,41%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,78%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,94%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,86%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%.Tra i dati08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92 punti; preced. 90 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,6%; preced. -4,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2 Mln barili; preced. -8,02 Mln barili)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%).