Consumi, Confcommercio: clima di fiducia si sta ristabilendo ma pesa il contesto internazionale

(Teleborsa) - Dopo lo shock del 2020 e l'inizio di un ritorno alla normalità registrato nel 2021, ile ledellesul futuro si sta ristabilendo anche se solo parzialmente: infatti il 26% delle famiglie si aspetta una riduzione del proprio, il 24% prevede di ridurre i consumi e il 47,6% ridurrà i. Quest'ultimo dato, molto elevato e non compensato da una percentuale altrettanto alta di famiglie che prevede di aumentare i, è un chiaro indicatore che la situazione rimane ancora problematica. È quanto emerge dal rapporto "Outlook Italia - Clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane 2022" realizzato dain collaborazione con ilTra le cause che limitano i consumi delle famiglie, al di là dei livelli di reddito, il 54,8% delle famiglie indica alcuni, in particolare: l'aumento del costo dell'energia, la paura di dover sopportare imminenti spese impreviste, l'incertezza sul futuro causata dai grandi eventi internazionali, come una possibile recrudescenza della pandemia e la guerra in corso in Ucraina. Nelle intenzioni di spesa per il 2022, tuttavia, le famiglie prevedono di effettuare l'acquisto di alcuni beni durevoli grazie anche agli incentivi statali, in particolare: ristrutturazione abitazione (29,3%), mobili e arredamento (21,8%), autovetture (16,9%), biciclette (13%), abitazione (7,6%), moto o scooter (6,4%).Sul versante, la maggior parte delle famiglie non teme particolari rischi (51,9%), c'è però un 15,8% che si ritiene seriamente preoccupato, quota che risulta più che raddoppiata arrivando fino al 39,4% per le classi di reddito più basse. Tra le principali preoccupazioni sul futuro a breve, il 33,4% delle famiglie indica lacon il connesso aumento di, il 26% il surriscaldamento globale e quasi il 21% l'aumento dell'inflazione. Ulteriori preoccupazioni, infine, vengono dal conflitto in corso in: il 27% delle famiglie teme un coinvolgimento di altre nazioni, il 26,6% ritiene che possa trasformarsi in una guerra mondiale anche con l'uso di armi nucleari, il 23,4% è preoccupato per le ripercussioni economiche sull'economia del nostro Paese, il 16,9% teme il taglio delle forniture di gas da parte della Russia con le conseguenti difficoltà nei settori produttivi, il 6,1% infine si dichiara preoccupato per l'impatto economico dell'determinata da milioni di profughi ucraini in arrivo in Europa."Il sistema economico italiano, in tutte le sue componenti, sta provando a rallentare, lungo ogni pezzo delle filiere, il processo di trasmissione dei maggiori costi sui prezzi al consumo. Questo sforzo trova un limite difficilmente valicabile nel segno del margine lordo di ciascuna impresa: se e quando diverrà negativo, la riduzione dell'attività produttiva è un'opzione che sarà diffusamente considerata – ha dichiarato il Direttore Ufficio Studi di Confcommercio,Le speranze di una robusta crescita dei consumi sono rimandate, ma non del tutto perdute. "Dipende – ha sottolineato Bella – quasi del tutto dalla durata del conflitto e dalle tensioni sui prezzi. A causa dell'inflazione elevata, i consumi nel 2022 crescerebbero solo del 2,1% - contro una variazione di oltre il 3% indicata nel Def. Sarebbe migliore la performance dei consumi nel 2023, perché se le cose si sistemano nello scenario internazionale, come ipotizzato, la propensione tornerebbe a crescere e la spesa potrebbe mostrare una variazione di quasi tre punti percentuali. Insomma, le cose potrebbero, lentamente, rimettersi in modo, il problema è quanto lentamente".Ma c'è anche un'opportunità Italia: "Ce la siamo cavata meglio, durante la pandemia, degli altri Paesi. Il sistema – ha spiegato Bella – è vitale e reattivo e la controparte pubblica ha fatto la sua parte, credo bene, tutto sommato". "Per l'equilibrio tra sostegni a famiglie e imprese, controllo dell'indebitamento, spinta agli investimenti pubblici e transizione verso un'economia più sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico ha un'unica soluzione: il successo del processo ditracciato dale supportato dai previsti investimenti. Modificare in modo più efficiente, inclusivo e produttivo il nostro modo di stare insieme dentro le comunità locali e dentro la collettività internazionale, è la sola possibilità per un'Italia più prospera sotto tutti i punti di vista".