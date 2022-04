Engineering, valore della produzione sale a 1,32 miliardi di euro nel 2021

(Teleborsa) -Ingegneria Informatica, uno dei più grandi gruppi tecnologici italiani, ha chiuso il 2021 con unpari a 1.321 milioni di euro, in crescita del 6,4% (di cui 5,7% di crescita organica) rispetto al 2020. L'è pari a 198,2 milioni di euro, in aumento del 11,7% rispetto all'esercizio precedente e con una redditività sui ricavi netti che passa dal 14,6% del 2020 al 15,3% del 2021. L'si è assestato a 47,5 milioni di euro, in linea con il trend degli scorsi anni (al netto del 2020 che beneficiava di proventi straordinari e non comparabile). L'assemblea degli azionisti ha ratificato la nomina, deliberata dal CdA dello scorso 28 marzo, dicome"I dati di gruppo approvati oggi confermano unae consolidano il ruolo di Engineering come Digital Transformation Company strategica nella transizione digitale in atto in Italia - ha commentato il- La nostra azienda si conferma una realtà straordinaria che cresce in misura maggiore del mercato ICT in Italia. Intendiamo continuare su questa strada puntando a nuovi investimenti e all'assunzione di tanti nuovi talenti. A tal proposito, confermiamo l'impegno a un piano di recruitment di 1.000 nuovi collaboratori per favorire il salto di scala, anche internazionale, e migliorare costantemente il nostro offering per i clienti".