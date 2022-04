Enpaia chiude il 2021 con un avanzo economico di 38,3 milioni

(Teleborsa) - Lacon un, oltre il doppio del risultato dello scorso anno (nel 2020 l'avanzo economico era di 17,6 milioni), la miglior performance economica di sempre.che passano da 38.698 a 39.003. Il numero degli iscritti under 30 passa da 4.350 a 4.757 (aumento pari a circa il 9,5%). Circa il 48% degli iscritti sono donne con un aumento rispetto al 2020 di circa il 3%. Le regioni con il maggior numero di iscritti sonoIl, si attesta al 4,79%, in aumento rispetto al 2020 (3,67%). Il, si attesta al 5,29% (nel 2020 era al 1,66%) beneficiando delle plusvalenze derivanti dal piano di dismissione immobiliare; il risultato netto della gestione patrimoniale nel suo complesso si attesta al 4,88% (nel 2020 era il 3,30%).Nonostante le difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria, nel 2021da una parte – spiega la Fondazione in una nota – dismettendo 115 unità residenziali e dall'altra concludendo un importante investimento per 163 milioni di euro in uno dei migliori trophy asset (la "Torre PwC" - a Milano CityLife) a livello nazionale, acquisendo il 50% delle quote del Fondo Rubens. "Un investimento – sottolinea il– in linea con l'obiettivo di passare da un rendimento netto del patrimonio immobiliare inferiore all'1% a un rendimento netto superiore al 3,5%"."Con riguardo alla composizione del portafoglio – spiega il– sono stati ridotti gli investimenti di tipo assicurativo e sono aumentati gli investimenti in strumenti OICR, in fondi alternativi (FIA) e in strumenti azionari. In particolare, l'attenzione di Enpaia è rivolta sempre di più all'economia reale per sostenere la domanda interna e le imprese del settore primario. Ed è in questo quadro che si inserisce l'acquisizione del 5% dell'azienda vitivinicola Masi Agricola SpA, che produce e distribuisce vini di alto pregio, tra cui l'iconico Amarone"."La Fondazione Enpaia – spiega ancora– si sta ritagliando, insieme alle altre Casse di Previdenza, un ruolo da protagonista a supporto dell’economia italiana come investitore istituzionale che, salvaguardando la necessaria propensione per gli investimenti a basso rischio, partecipa anche a operazioni strategiche per il Paese e di valorizzazione delle PMI. In questa ottica va letto l'ingresso di Enpaia, con il 5% del capitale, nella base azionaria del Fondo Italiano d'Investimento SGR".