Eventi e scadenze del 27 aprile 2022

Acea

Acsm-Agam

Aedes

Ambienthesis

Biesse

Boeing

Brunello Cucinelli

Cellularline

Cembre

Comer Industries

ERG

Esautomotion

Fenix Entertainment

FILA

Finlogic

Ford Motor

Fos

Generali Assicurazioni

Gibus

Harley Davidson

Health Italia

Hertz Global Holdings

Il Sole 24 Ore

Iniziative Bresciane

Intermonte Partners Sim

Italian Wine Brands

Lventure Group

Mattel

Mit Sim

Mittel

Neodecortech

Net Insurance

Netgear

Next Re

Osai Automation System

Paypal

Pharmanutra

Philogen

Pierrel

PLC

Poligrafici Printing

Rai Way

Risanamento

Saipem

Saras

Sebino

Seco

Sg Company

Snam

Solutions Capital Management Sim

Sourcesense

Spotify Technology

STMicroelectronics

Tod's

Tps

UnipolSai

(Teleborsa) -Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa - Il Presidente Mattarella interviene all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a StrasburgoAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella interverrà all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, a StrasburgoCNEL - AssembleaBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaAssemblea Unioncamere - L'Assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio si svolge a Roma. Intervento introduttivo di Andrea Prete, Presidente Unioncamere e conclusioni di Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo economico8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzoTesoro - Asta BOT- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 - prima convocazione (seconda convocazione in data 2 maggio)- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021- Assemblea: Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci prevista in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 28.04.2022)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021 - unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Comunicato stampa- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio di esercizio 2021, Delibera destinazione utile dell’esercizio 2021, Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022 e Nomina organi sociali - Unica convocazione- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine dell’Assemblea- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 (unica convocazione)