Germania, fiducia consumatori crolla a nuovo minimo storico

(Teleborsa) -, nel mese di aprile, per il secondo mese consecutivo.. Di conseguenza, l'Istituto GfK prevede per il mese di maggio che, l'omonimo indice, espressione del sentiment dei consumatori, si attesti a -26,5 punti, in calo di 10,8 punti rispetto al mese precedente. Le attese degli analisti avevano indicato un peggioramento più contenuto, ovvero fino a -16 punti.Di conseguenza,, ben al di sotto del precedente minimo record stabilito nella primavera del 2020 durante ilPeggiorano anche le aspettative sulla situazione economica, con l'indicatore che scende di 8,5 punti a quota -10,6. Perde terreno inoltre l'indicatore sulladi 8,5 punti e si attesta a -10,6. Si tratta del livello più basso da 13 anni. Quello sulledi 9,2 punti a quota -31,3 e segna il valore più basso per l'indicatore in quasi vent'anni. A pesare l'a seguito della grande incertezza dovuta alla guerra e le ingenti sanzioni contro la Russia. L'ultima volta che è stato misurato un valore inferiore è stato nel febbraio 2003, con -32,8 punti.“Lahanno inferto un duro colpo al sentiment dei consumatori. Ciò significa che le speranze di una ripresa dall'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia sono state deluse", spiega, che aggiunge: "ci sarà un cambiamento di tendenza nel sentiment dei consumatori solo se ci saranno negoziati di pace positivi sulla guerra in Ucraina".