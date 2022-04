Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, dopo l'annuncio da parte di Gazprom dell'interruzione delle forniture di gas alla Polonia e alla Bulgaria a partire da stamane. Ilaccusa un ribasso del 2,38%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 4.175 punti, in forte calo del 2,81%.Depresso il(-3,87%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento l'(-3,1%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,99%),(-3,71%) e(-3,16%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,82%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,04%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,22%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,74%.per tutti i titoli tecnologici del Nasdaq 100.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -12,18%.In perdita, che scende dell'8,74%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,57 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,29%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,5%; preced. -4,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,47 Mln barili; preced. -8,02 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 180K unità; preced. 184K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 6,9%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%).