Iberdrola, utile netto trimestre +3%

azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo, che si muove con un guadagno dello 0,66%.L'utility spagnola ha chiuso il primo trimestre del 2022 con un, in aumento del 3%. L' Ebitda si attesta a 2,95 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al primo trimestre 2021, grazie ai contributi positivi provenienti da Stati Uniti, Brasile e dai mercati internazionali.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 10,45. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,96.