In calo la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La Borsa di Tokyo chiude la seduta in netto ribasso, mentre viaggiano in ordine sparso gli altri mercati asiatici, seguendo la pesante contrazione del mercato azionario americano, in particolare i titoli tecnologici, sulla scia dei primi risultati trimestrali deludenti.Sullo sfondo restano le preoccupazioni degli investitori per l'aumento dei contagi da Covid in Cina, per l'inasprimento del conflitto in Ucraina e per i timori di un rialzo dell'inflazione negli Stati Uniti.L'indice giapponesetermina in calo dell'1,21%, mentre, al contrario, giornata brillante per, che avanza del 2,81%.Pressoché invariato(-0,04%); variazioni negative per(-1,33%).In ribasso(-0,79%); con analoga direzione, in rosso(-0,7%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,48%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,13%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,84%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,4%; preced. -0,8%).