Nexi vola su trimestrale sopra le attese di Worldline

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per, che è il. Le azioni della PayTech italiana rispondono in modo positivo ai risultati trimestrali sopra le attese dellafrancese. Quest'ultima ha registrato un, guidato dalla crescita della divisione Merchant Services, la più grande linea di business globale del gruppo. I ricavi sono cresciuti dell'11,6% a 939 milioni di euro, superando i 926 milioni di euro previsti dagli analisti. Worldline ha: range di crescita organica del fatturato dell'8-10% (consensus +8,1%) e di margine a 26-26,5% (consensus 26,3%) e conversione FCF (45% vs EBITDA).Spicca il volo, che si attesta a 9,15, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 9,25 e successiva a quota 9,54. Supporto a 8,955. La presentazione risultati finanziari del 1° trimestre 2022 è prevista per ilA Parigi è ottima la performance di, che si attesta a 36,43 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,49 e successiva a 39,6. Supporto a 35,38.