Next RE, rinnovata autorizzazione acquisto azioni proprie

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, riunita il 26 aprile 2022, hail Consiglio di Amministrazione all’L’autorizzazione è valida pera far data dal 26 aprile 2022 e riguarda atti di acquisto da effettuarsi, anche in più riprese, fino ad un massimo del 20% delle complessive azioni ordinarie della Società pro tempore in circolazione e così ad oggi perordinarie senza valore nominale, nel rispetto in ogni caso del limite del quinto del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni tempo per tempo detenute dalla Società e dalle sue eventuali controllate e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.L’autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti nell’autorizzazione.Next RE ha precisato che al 26 aprile 2022 detiene 38.205 azioni proprie.Intanto, in Borsa, buona la performance di, che si attesta a 3,5 euro, con un aumento dell'1,16%.