Pierrel, utile sale a 2,9 milioni di euro nel 2021

Pierrel

(Teleborsa) -, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, ha chiuso l'esercizio 2021 conconsolidati pari a 23,8milioni di euro, in aumento di circa il 30% rispetto al precedente esercizio, e unconsolidato positivo per 5,6 milioni di euro, in aumento di circa il 76% rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2020. Il gruppo ha registrato unconsolidato pari a 2,9 milioni di euro, in aumento di circa il 54%. L'al 31 dicembre 2021 era pari a 13,2 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha approvato il, che prevede ricavi lordi consolidati per 25,2 milioni di euro e un EBITDA consolidato positivo per 4,2 milioni di euro."Abbiamo archiviato l'anno stabilendo il, un risultato ancor più soddisfacente se consideriamo che il 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi delle condizioni di oggettiva difficoltà sorte nel 2020 e quindi da una incertezza generalizzata", ha commentato l'"Consideriamo ile lo abbiamo pianificato ponendo attenzione ai possibili impatti derivanti dall'incertezza dell’attuale situazione geopolitica e stiamo pertanto operando per garantire un soddisfacente mix del trend di vendite mantenendo una redditività adeguata, sebbene non sia possibile ribaltare integralmente sui clienti i consistenti aumenti dei costi energetici e delle materie prime", ha spiegato Citaredo. "Continuiamo ad esseree fiduciosi nei prossimi positivi risultati", ha aggiunto.