Planetel, perfezionato aumento di capitale per amministratori DiRete

Planetel

(Teleborsa) -, gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale e quotato su Euronext Growth, ha comunicato che è statoda parte degli amministratori di DiRete S.r.l., Cristiano Belli e Stefano Costantini, per 680.005 euro, incluso il sovrapprezzo,, a loro riservato, con esclusione del diritto di opzione, deliberato in data 11 aprile 2022 dal CdA (mediante l'emissione di 71.242 nuove azioni ordinarie). Il capitale sociale è ora pari a 134.925 euro, interamente sottoscritto e versato, e composto da 6.671.242 azioni ordinarie; la riserva per sovrapprezzo azioni ammonta a 8.143.300 euro."L'ingresso in Planetel di Cristiano Belli e Stefano Costantini, con il loro bagaglio di esperienze professionali e capacità manageriali, rappresenta la conclusione del processo di acqusizione di DiRete econ l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la competitività del gruppo e accelerare il processo di sviluppo strategico", ha commentato il