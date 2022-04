Proroga mascherine al chiuso, Governo cerca sintesi: ecco dove

(Teleborsa) - Sono quasiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di oltre, con il tasso di positività al 15,9%. SonoÈ quanto emerge dal bollettino diffuso oggi, mercoledì 27 aprile, come ogni giorno dal Ministero della Salute.Intanto, il Governo deciderà in settimane sulle mascherine al chiuso. Ad anticipare il possibile scenario, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa che a SkyTg24 ha confermato che ''ed entro questa settimana sarà fatta una sintesi"-"Credo che sia giunto il momento di daree passare alla forte raccomandazione per la mascherina al chiuso passando con la proroga di un mese per l'obbligo in modo da arrivare a un'estate senza restrizioni"."La- ha detto Costa - rimarrà obbligatoria sul trasporto pubblico, nelle rsa e negli ospedali, nei teatri e cinema ma non negli esercizi commerciali e neanche negli luoghi di lavoro."Non c'è dubbio che siamo di fronte a un innalzamento dema, fortunatamente, questo innalzamento non sta producendo una pressione sui nostri ospedali, questo è l'elemento più importante e che dobbiamo monitorare ogni giorno. Credo sia impossibile ragionare su, ha proseguito Costa.Ha parlato delle eccezioni all'abolizione dell'obbligo della mascherina al chiuso dal primo maggio, anche il sottosegretario Sileri, a Sky Tg24. "Nei ristoranti credo che per il personale di servizio sia utile tenere la mascherina: chi lavora si sposta tra cucina e tavoli, ha i piatti in mano.. In questo momento di transizione credo sia quindi utile tenerla ancora per due-tre settimane. A breve comunque la