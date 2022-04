Seco, ok soci a bilancio e aumento capitale per stock option

SECO

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, hae la, approvato la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, approvato le modifiche del piano di stock option, approvato l'integrazione del compenso complessivamente attribuito al CdA, rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.Nella parte straordinaria, con riferimento al piano di stock option, i soci hanno deliberato diper un importo di massimi nominali 54.000 euro, mediante l’emissione, in via scindibile, di massime numero 5.400.000 nuove azioni ordinarie, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, da riservare ai beneficiari del predetto piano di incentivazione in alternativa all'aumento di capitale a pagamento deliberato in data 1 marzo 2021, e da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, con imputazione a capitale di 0,01 euro per ciascuna azione.