Si muove in territorio negativo il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-0,86%)

(Teleborsa) - Ilprocede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 30.933,5, in calo dello 0,86%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 163, dopo aver avviato le contrattazioni a 162.Tra le azioni del, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,85%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra le azioni del, sottotono, che passa di mano con un calo del 2,83%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.