Spazio, Cristoforetti di nuovo nello spazio: 6 mesi nella Stazione Spaziale Internazionale

(Teleborsa) -è partita per la sua seconda missione a bordo della(ISS). Il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX che sta portando l'astronauta italiana insieme agli statunitensi Kjell Lindgren, Bob Hine e Jessica Watkins sulla stazione che orbita intorno alla Terra è avvenuto questa mattina – ore 9.52 in Italia – dopo i rinvii dei giorni scorsi. Lasulla Stazione Internazionale durerà almeno sei mesi.La prima volta di Cristoforetti nello Spazio è stata per quasi 200 giorni tra il 2014 e il 2015 nel quadro dellaper conto dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e di quella europea (ESA). L'attuale missione si chiama, come la divinità romana della saggezza e protettrice degli artigiani, in onore delle persone che nel corso degli ultimi decenni hanno reso possibili le esplorazioni spaziali con esseri umani.L'astronauta italiana si occupa principalmente die soprattutto del modo in cui il cibo interagisce con il nostro organismo. Parte delle sue ricerche e degli esperimenti che condurrà sulla ISS sarà proprio dedicata ai temi della nutrizione, come era già avvenuto durante la precedente missione.