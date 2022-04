STM, forte crescita dei risultati nel primo trimestre

STMicroelectronics

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre conche si attestano a 3,55 miliardi di dollari in crescita del 17,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre l'è pari a 747 milioni di dollari oltre il doppio rispetto allo stesso periodo del 2021 (+105%).Ildel primo trimestre si attesta a 82 milioni di dollari dopo pagamenti di spese in conto capitale nette di 840 milioni di dollari.“I ricavi netti del primo trimestre di 3,55 miliardi di dollari e il margine lordo del 46,7% sono stati superiori al punto intermedio della nostra forchetta di previsione delle attività. Questa performance nei ricavi, trainata da una forte domanda di microcontrollori, è stata in parte controbilanciata da una temporanea riduzione delle attività nel nostro impianto di produzione a Shenzhen, in Cina, dovuta allapandemia" - ha commentato-. “Anno su anno, i ricavi netti del primo trimestre sono aumentati del 17,6%, il margine operativo è cresciuto al 24,7% dal 14,6% e l’utile netto è più che raddoppiato a 747 milioni di dollari.come valore intermedio,corrispondenti a una crescita del 25,3% anno su anno e del 5,8% rispetto al trimestre precedente, e un margine lordo intorno al 46%.Continuiamo a guidare la Società in base a un piano di ricavi per il 2022 compreso tra 14,8 miliardi di dollari e 15,3 miliardi di dollari".