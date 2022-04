Trenitalia, musica viaggia in Frecciarossa: treno ufficiale tour Vasco Rossi

(Teleborsa) - Dopo due lunghi anni segnati dalleper contenere la diffusione della pandemia, torna lain Italia condel tour diche accompagnerà i fan da Nord a Sud dello Stivale.partendo da, appassionati e fan dii potranno lasciare l’auto a casa o nei parcheggi convenzionati a prezzi scontati nelle stazioni e prendere parte al concerto in modo piùSarà infatti possibile viaggiare sa prezzi scontati sulla tariffa base. I biglietti si legge nella nota - sono acquistabili su tutti i canali di vendita di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). I collegamenti con partenza successiva all’11 giugno - viene specificato - potrebbero non essere ancora acquistabili perché l’orario estivo, al via da domenica