Acquisti alla borsa di Tokyo. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude in territorio positivo la seduta a, così come proseguono al rialzo le altre principali borse asiatiche, dopo il finale misto delle piazze azionarie americane. Si è chiusa la sessione di due giorni della, in materia di politica monetaria, che ha lasciato invariati i tassi di interesse, mentre ha rivisto al rialzo il target di inflazione.L'indice giapponesechiude con un aumento dell'1,48%, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,22%.Guadagni frazionali per(+0,54%); sulla stessa linea, positivo(+0,73%).Sopra la parità(+0,44%); come pure, buona la prestazione di(+1,12%).Seduta vivace per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,72%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,1%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'tratta 0,22%, mentre il rendimento delè pari 2,85%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,4%; preced. -0,8%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti).