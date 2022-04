Banca Ifis, rinnovato il CdA: 7 donne su 13 membri

Banca Ifis

(Teleborsa) -degli azionisti di, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, had'esercizio 2021 e la distribuzione agli azionisti di un, pari al doppio della cedola dell'esercizio 2020, con stacco cedola (n. 25) il 23 maggio 2022, record date il 24 maggio 2022 e messa in pagamento dal 25 maggio 2022. Via libera alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e al piano di compensi basato sull’assegnazione di azioni.I soci hannodi amministrazione, nominando il nuovo CdA per il triennio 2022-2024. Il board è composto da Simona Arduini, Antonella Malinconico, Beatrice Colleoni, Monica Billio, Sebastien Egon Fürstenberg, Ernesto Fürstenberg Fassio, Frederik Geertman, Monica Regazzi, Paola Paoloni, Giovanni Meruzzi, Luca Lo Giudice e Roberta Gobbi (tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera) e Roberto Diacetti (tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali).La lista di maggioranza ha conseguito il 71,722% dei voti e la lista di minoranza ha conseguito il 28,203% dei voti. Degli amministratori nominati, Simona Arduini, Antonella Malinconico, Beatrice Colleoni, Monica Billio, Monica Regazzi, Paola Paoloni, Giovanni Meruzzi, Roberta Gobbi e Roberto Diacetti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Con l'ingresso di Paola Paoloni e Roberta Gobbi,nel CdA (7 su 13 membri).Al termine dell'assemblea degli azionisti, ilsociali, confermando Sebastien Egon Fürstenberg Presidente, Ernesto Fürstenberg Fassio Vice Presidente e Frederik Geertman Amministratore Delegato. Sono stati inoltre nominati i comitati: Controllo e Rischi (Simona Arduini (Presidente), Monica Billio, Antonella Malinconico, Paola Paoloni e Roberto Diacetti); Nomine (Antonella Malinconico (Presidente), Monica Regazzi e Roberto Diacetti); Remunerazioni (Giovanni Meruzzi (Presidente), Beatrice Colleoni e Luca Lo Giudice).