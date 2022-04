Casta Diva vola in borsa su closing M&A e nuovo piano

Casta Diva Group

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Giornata da protagonista a Piazza Affari per, quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo. Il titolo è in rialzo del 20%, risultando il migliore dell'intero indice FTSE Italia Growth, dopo il, agenzia di eventi di Sassuolo. È stato infatti completato l'acquisto del 90% del capitale sociale della Genius (operazione annunciata a febbraio ) per un corrispettivo fissato a 5,2 milioni di euro.In considerazione dell'avvenuto closing dell'operazione, Casta Diva Group ha annunciato che, "che terrà conto dell'importante spinta derivante dall'integrazione con Genius". Per questo, le previsioni per gli anni 2022-2023 ricomprese nel Piano Industriale 2021-2023 "non sono più valide e saranno aggiornate con la pubblicazione del nuovo Piano Industriale", si legge in una nota.Ottima la performance di, che si attesta a 0,366 euro per azione con. Il controvalore a metà seduta è di poco superiore a 59 mila euro. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,3837 e successiva a 0,4367. Supporto a 0,3307.