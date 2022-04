Coima Res vola e si avvicina a prezzo Opas Evergreen

Coima Res

(Teleborsa) - Balzo a due cifre perche all'inizio della seduta non è riuscita a fare prezzo sulla notizia che Evergreen ha lanciato un'Opas a 10 euro per azione (con un premio del 38,5% rispetto al valore medio del titolo dell’ultimo anno).L'operazione è finalizzata al delisting. Evergreen, società detenuta da Qatar Holding per il 97% e da Manfredi Catella per il 3%, offre 10 euro per ogni azione Coima Res; in alternativa, offre 1 azione BidCo non quotata per ogni azione Coima Res portata in adesione all'offerta, fino a un massimo del 25% del capitale.Al momento il titolo tratta in rialzo del 20,73% a 9,9 euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 9,92 Euro e supporto a 9,88. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 9,96.