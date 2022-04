Ferretti Group, portafoglio ordini balza a 1,32 miliardi di euro

(Teleborsa) -, multinazionale italiana quotata a Hong Kong e attiva nel settore della cantieristica navale, ha chiuso il primo trimestre del 2022 conpari a 256,4 milioni di euro, in aumento del 37,9% in confronto al Q1 2021 grazie al forte portafoglio ordini realizzato nel 2021. Gli ordini acquisiti nei primi tre mesi sono stati pari a 394 milioni di dollari, quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo di un anno fa (+97,2%). L'rettificato è stato pari a 31,6 milioni di euro nel Q1 2022, in aumento del 78,4% rispetto al Q1 2021 e con un margine pari al 13% (+340 punti base). L'si è assestato a 13,1 milioni di euro, in aumento dai 6,4 milioni di euro del primo trimestre del 2021."Ogni mese raccogliamo più ordini di quanto riusciamo a produrre, ecco perché tutti i nostri brand, unici e iconici, hanno lunghe liste di attesa - ha commentato il CEO Alberto Galassi - Per questo i nostri clienti fanno adesso i loro ordini, consapevoli che i. Si prevede una domanda in continua espansione in un mercato in eccezionale crescita".Laè pari a 132 milioni di euro di liquidità netta, ulteriormente rafforzati dai 93 milioni di liquidità netta al 31 dicembre 2021. Aggiungendo circa 210 milioni di proventi della quotazione in borsa, la Posizione Finanziaria Netta raggiunge 343 milioni di liquidità netta al 31 marzo 2022.Ilal 31 marzo 2022 ha raggiunto 1.320 milioni di euro, in aumento del 30% rispetto al 31 dicembre 2021 (1.016 milioni) grazie alla forte acquisizione di ordini nel periodo.Il portafoglio ordini per segmento è così composto: gliin composito hanno raggiunto 439 milioni il 31 marzo 2022, pari al 33% del portafoglio totale (dal 36% del portafoglio totale al 31 dicembre 2021); il segmento "" ha raggiunto 407 milioni, pari al 31% del portafoglio totale (29% al 31 dicembre 2021); ihanno raggiunto 417 milioni, pari al 32% del portafoglio totale (29% al 31 dicembre 2021), mentre altri sono rimasti stabili a 58 milioni, pari al 4% del portafoglio totale al 31 marzo 2022.