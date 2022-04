Gruppo CAP innova il proprio codice appalti per promuovere la sostenibilità della supply chain

(Teleborsa) - Promuovere i valori dell’inclusività, della parità di genere, della sicurezza sul lavoro e dell’innovazione sostenibile, non soltanto in azienda ma anche tra i partner, per costruire insieme il mondo di domani.adotta un nuovo approccio per i propri, che mira a sostenere la supply chain con azioni concrete, introducendo strumenti di revisione dei prezzi che tengano conto delle variazioni congiunturali, e il criterio della sostenibilità attraverso un vero e proprio programma di investimenti destinati ai fornitori e aziende partner, che è stato inaugurato a cominciare dalla gara per l’assegnazione dei lavori diordinaria e straordinaria sulle reti dell’, per un valore complessivo diPer la prima volta, infatti, la gara includerà la possibilità di aggiornare iin base a revisioni periodiche e un premio di collaborazione di 2 milioni di euro per iche decideranno di investire in. Verranno premiate, cioè, le aziende che, lungo tutto il periodo di durata dell’appalto, sceglieranno di iniziare un percorso virtuoso insieme a CAP, condividendo le politiche di sostenibilità dell’utility pubblica e attivando iniziative a favore dei dipendenti nelle quattro aree Legalità, Inclusività e Gender Procurement, Innovazione, Ambiente. Questo approccio sarà mantenuto anche nelle prossime due gare in uscita a breve su lavori di: un totale di 105 milioni di lavori pubblicati con circa 5 milioni di euro che Gruppo CAP offrirà ai partner che investono in sostenibilità.“Attraverso questa iniziativa intendiamo coinvolgere tutti i nostri fornitori nella promozione di un modello di business sostenibile e responsabile nel tempo, impegnandoci nel supportarli il più possibile in questo percorso virtuoso, spiega, direttore sviluppo strategico di Gruppo CAP. Lo scopo è quello di incrementare la competitività e accrescere l’affidabilità della partnership con CAP, a vantaggio della qualità del servizio offerto, e quindi a vantaggio degli utenti finali, i cittadini”.Si tratta di un approccio che guarda tanto al breve quanto al medio periodo. Nell’immediato, CAP prevede per tutti i propri appaltiche tengano conto delle variazioni congiunturali, in modo che le aziende possano avere la sicurezza di lavorare preservando l’equilibrio tra l’offerta fatta in gara e i costi per la realizzazione dell’attività. Ilè quello di prestare attenzione ai costi che le aziende devono sostenere per offrire un servizio efficace e di qualità, tenendo tuttavia conto di una visione più ampia, improntata a un’etica dell’impresa e a undi selezione dei partner che vada oltre il meroDa, le aziende diventano veri e propri partner di Gruppo CAP, scegliendo il settore in cui investire a fianco dell’utility lombarda, e proponendo progetti e iniziative in uno o più deii. CAP affiancherà così le aziende nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti, verificando l’avanzamento del progetto ogni sei mesi. Per lo sviluppo e la gestione del progetto, CAP ha creato una nuova figura aziendale, il Manager della Collaborazione, che si occuperà di affiancare le aziende partner nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.CAP adotterà un nuovo processo di valutazione della sostenibilità degli operatori economici del proprio Albo Fornitori, introducendo criteri di sostenibilità nei parametri di valutazione del. L’è triplice: prima di tutto, sensibilizzare nel tempo i fornitori, accompagnarli in un percorso di crescita sostenibile attraverso la promozione di politiche green, con ricadute positive sull’intera filiera; in secondo luogo, promuovere gli investimenti sull’innovazione e la ricerca; infine, promuovere politiche di sostenibilità attraverso il Procurement o tramite accordi di collaborazione.