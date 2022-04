Iflazione, De Guindos: picco vicino, declino nella seconda metà del 2022

(Teleborsa) - Il vicepresidente della BCE,, ha affermato che il picco diè vicino e "inizieremo a vedere un declino nella seconda metà del 2022, posto che resterà alta, chiaramente molto al di sopra del nostro target". Dal punto di vista della– ha aggiunto nel corso di un'audizione di presentazione del rapporto annuale 2021 della BCE al Parlamento europeo – è importante che non si inneschino "effetti di secondo livello" in termini di corsa dei salari a inseguire i rincari dei prezzi."Riguardo alledi inflazione, gli aumenti dei prezzi resteranno probabilmente alti nei prossimi mesi, prevalentemente a causa dei forti rincari dei costi sull'energia. Sul medio termine la maggior parte delle indagini e degli indicatori di mercato, sulle aspettative di inflazione, segnalano tassi di inflazione attorno al nostrodel 2%", ha spiegato. "Le aspettative di inflazione negli ultimi mesi sono salite energicamente i segni iniziali di revisioni sopra ildi questirichiedono un attento monitoraggio", ha sottolineato De Guindos. "Vi sono molti fattori a complicare le prospettive per crescita inflazione ed è chiaro che l'incertezza è alta. In questo contesto – ha inoltre ribadito il vicepresidente della BCE – la nostraè guidata dei principi di opzionalità, gradualismo e flessibilità".Quanto ai, De Guindos ha affermato che la Banca Centrale Europea procederà ad alzare i assi di interesse "un po' di tempo dopo" la fine degli acquisti netti di titoli e si muoverà in maniera "graduale". Infine il vicepresidente ha chiarito che a Francoforte non si è discusso di "alcuno strumento concreto" per evitare lanell'area euro e l'allargamento deglitra titoli di Stato, ma ha anche che aggiunto che la BCE è pronta ad agire. "Non dovremmo mischiare la linea di politica monetaria, focalizzata sulla stabilità dei prezzi, e il voler evitare la frammentazione: ci sono strumenti diversi per intervenire", ha spiegato. "Per evitare la frammentazione non c'è solo la politica monetaria: anche le politiche di bilancio hanno un ruolo da giocare e i Paesi con debito pubblico alto – ha aggiunto – devono operare politiche prudenti".