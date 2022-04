INPS, RdC/PdC: a marzo 1,15 milioni nuclei beneficiari

(Teleborsa) -2022, i nuclei beneficiari d(1,05 milioni RdC e quasi 99mila PdC), con(2,46 milioni RdC e 113mila PdC) e un importo medio erogato a livello nazionale di(581 euro per il RdC e 248 euro per la PdC).Lo comunica l'Inps in una nota sottolineando cheer i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo diLadei percettori diè composta da 2,25 milioni di cittadini italiani, 233mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e 88mila cittadini europei. Per i(382mila, con 1,4 milioni di persone coinvolte), l’importo medio mensile è di 682 euro, e va da un minimo di 588 euro per i nuclei composti da due persone a 738 euro per quelli composti da cinque persone.sono quasi 201mila, con 470mila persone coinvolte. L’importo medio è di 455 euro, con un minimo di 360 euro per i nuclei composti da una sola persona a 665 euro per quelli composti da cinque persone.Quanto allavede 432mila beneficiari al Nord, 335mila al Centro e 1,8 milioni nell’area Sud e Isole. Tra gennaio e marzo del 2022 le revoche hanno riguardato circaPer quanto riguarda gli anni precedenti, ilche i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di RdC/PdC nell’anno 2019 sono statiper un totale di 2,7 milioni di persone coinvolte; nel 2020 i nuclei sono stati 1,6 milioni, per un totale di 3,7 milioni di persone coinvolte.I numeri - sottolinea l'Istituto di Previdenza - sono: infatti i nuclei beneficiari di almeno una mensilità sono risultati quasi 1,8 milioni, per un totale di poco meno di 4 milioni di persone coinvolte. Nel primo trimestre del 2022 i nuclei sono 1,5 milioni e le persone 3,3 milioni.L’importo medio mensile è passato daerogati nei primi mesi del 2022. Il differenziale assoluto tra Sud/Isole e Nord è stabile e di poco superiore a 100 euro al mese.