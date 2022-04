La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

energia

Meta

Twitter

Caterpillar

Ford Motor

Qualcomm

Merck

McDonald's

Salesforce

Merck

Apple

Nike

Amgen

Caterpillar

Boeing

Facebook

Paypal

Qualcomm

Old Dominion Freight Line

Align Technology

O'Reilly Automotive

Comcast

Charter Communications

(Teleborsa) -, che mostra un guadagno dell'1,50% sul; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,05% avanza a quota 4.270 punti. Su di giri il(+2,73%); sulla stessa linea, effervescente l'(+2,4%). In buona evidenza nell'S&P 500 i(+3,59%),(+3,36%) e(+2,09%). A trainare il listino tech è ildi, con il gigante dei social media che ha sorpreso gli analisti con un aumento migliore del previsto dei nuovi utenti. Positiva, che ha comunicato ricavi sotto le attese nel primo trimestre del 2022. Tra le tante multinazionali che hanno diffuso i dati oggi (), sale, con le vendite comparabili globali in aumento grazie all'allentamento delle restrizioni per la pandemia.Sul sono scese secondo attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana. Ha invece deluso il dato sull'economia statunitense nel 1° trimestre del 2022 (il PIL è diminuito dell'1,4% rispetto al trimestre precedente).del Dow Jones,(+5,06%),(+5,03%),(+3,96%) e(+3,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,57%.In apnea, che arretra del 3,07%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.(+17,08%),(+9,97%),(+8,01%) e(+7,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -19,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,81%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,19%.Scende, con un ribasso del 4,90%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 180K unità; preced. 185K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 6,9%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%).