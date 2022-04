Lavoro, Bettoni (INAIL): Cultura sicurezza diventi pane quotidiano

(Teleborsa) - Lesul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e marzo sono state 194.106 (+50,9% rispetto allo stesso periodo del 2021),delle quali con esito mortale (+2,2%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 14.517 (+6,9%). Nel primo trimestre, sottolinea l'Istituto, si registra, rispetto all'analogo periodo del 2021, un deciso aumento delle denunce di infortunio in complesso dovuto in parte al più elevato numero di denunce di infortunio da Covid-19, che ha inciso per un quarto nel 2022 contro un sesto del 2021, e in parte alla crescita degli infortuni tradizionali. Sul fronte dei decessi, l'incremento rilevato tra i primi trimestri del 2021 e del 2022 è legato solo alla componente femminile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 14 a 24, mentre quellaNel dettaglio, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro il mese di marzo sono state, in aumento del 50,9% rispetto alle 128.671 del primo trimestre del 2021 e del 48,3% rispetto alle 130.905 di gennaio-marzo 2020. I dati rilevati al 31 marzo di ciascun anno evidenziano a livello nazionale per il primo trimestre del 2022rispetto al pari periodo del 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 115.286 del 2021 ai 176.545 del 2022 (+53,1%), sia di quelli in itinere, occorsi cioe' nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un aumento del 31,2%, da 13.385 a 17.561. A marzo 2022 il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha fatto segnare un +46,6% nella gestione Industria e servizi (dai 109.662 casi del 2021 ai 160.813 del 2022), un -0,4% in Agricoltura (da 5.891 a 5.866) e un +109,1% nel Conto Stato (da 13.118 a 27.427). Incrementi degli infortuni in occasione di lavoro si osservano in tutti i settori produttivi, in particolare nei Trasporti e magazzinaggio (+166,9%), nella Sanità e assistenza sociale (+110,4%) e nell'Amministrazione pubblica (+73,8%).Dall'analisi territoriale emerge un incremento dellepiù consistente nel Sud (+64,3%), seguito da Nord-Ovest (+63,4%), Isole (+60,7%), Centro (+51,3%) e Nord-Est (+31,8%). Tra le regioni con i maggiori aumenti percentuali si segnalano principalmente la Campania (+116,2%), la Liguria (+85,3%) e il Lazio (+73,8%). L'aumento che emerge dal confronto di periodo tra il 2022 e il 2021 è legato sia alla componente femminile, che registra un +72,9% (da 51.550 a 89.130 denunce), sia a quella maschile, che presenta un +36,1% (da 77.121 a 104.976). L'incremento ha interessato sia i lavoratori italiani (+54,6%), che quelli extracomunitari (+35,1%) e comunitari (+25,6%). Dall'analisi per classi di età emergono incrementi generalizzati in tutte le fasce. Quasi la m"Si confermano, purtroppo, numeri preoccupanti che impone a tutti noi una profonda riflessione". Lo ha riferito il Presidente Inail,ospite questa mattina a Rtl 102.5 sulla relazione dell'istituto.affinchè la sicurezza e la salute sul lavoro siano centrali in questa fase di ripresa trainata dal PNRR". Per ridurre gli incidenti "la norma c'è. In questo momento il piano del governo ha fatto delle modifiche al testo unico molto importanti in cui la formazione viene messa al centro per tutti gli enti delle figure importanti del settore produttivo di tutti gli enti. E' necessario formare e parlarne di piu'. Ritengo che sia importante un senso di responsabilità, è importante sensibilizzare tutti al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro partendo dal mondo scolastico. Laha spiegato."Noi dobbiamo fare informazione, formazione continua. Sicuramente c'è bisogno di comminare sanzioni, ma dobbiamo lavorare in sinergia con imprese e lavoratori, per farli responsabilizzare. Non e' vero che la sicurezza sul lavoro è un costo: per le aziende che lo fanno diventa un investimento, un modo di tutelare le famiglie e le lavoratrici e lavoratori. C'è anche il dato economico con cui dobbiamo confrontarci e con cui dobbiamo continuare a fare investimento. Il dato economico lo abbassiamo nel momento in cui facciamo rispettare le norme e quando coinvolgiamo tutti gli