Piazza Affari positiva, in sintonia con l'Europa

(Teleborsa) -, proseguendo la scia rialzista della vigilia, sostenute soprattutto dalle trimestrali, mentre l'attenzione degli investitori resta concentrata su inflazione, guerra in Ucraina e ritorno del Covid in Cina. Intanto segnali positivi arrivano dai derivati statunitensi che anticipano una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, più tardi.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%. "Siamo, vedremo una discesa nella seconda metà dell'anno, resterà comunque alta". Lo ha detto il, all'Europarlamento.L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,47%.Sulla parità lo, che rimane a quota +176 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,57%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,57%, in luce, con un ampio progresso dell'1,07%; decolla, con un importante progresso dell'1,66%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,38% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,35% rispetto alla chiusura precedente.di Milano, troviamo(+3,45%),(+2,55%),(+2,55%) e(+2,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,01%.Tra i(+3,90%),(+3,53%),(+3,52%) e(+3,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,20%.Tentenna, che cede lo 0,82%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.Tra i dati01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,4%; preced. -0,9%)09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 14,2%; preced. 13,33%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9%; preced. 9,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 3%).