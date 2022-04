PNRR, De Lise (Ungdcec) a Treu: "Pronti a diventare interlocutori privilegiati PA"

(Teleborsa) -sul tema delcon la PA per favorire la ripartenza del Paese ed un più efficiente utilizzo dei fondi del PNRR. La delegazione dell’, guidata dal Presidente, coordinatore del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.Nell'illustrare le proposte avanzate dall'Ungdcec, De Lise ha affermato che "il dottore commercialista deve diventare. Dialogare con enti locali e Camere di Commercio per mettere a disposizione esperienze e capacità in questa fase di ripartenza"."I fondi del PNRR cambieranno l’Italia mache, come categoria, siamo certi di poter offrire", ha sottolineato il Presidente dell'Ungdcec, spiegando "al professor Treu abbiamo ricordato il ruolo fondamentale che l’intera categoria e soprattutto la nostra associazione di giovani commercialisti naturalmente vuole offrire per l’attuazione, gestione e rendicontazione dei fondi del PNRR. Ma servirà il, e per questo abbiamo proposto la nomina di unlegato alle infrastrutture, allo scopo di effettuare un controllo di primo livello e di certificare la correttezza della procedura di spesa".Per De ise "il PNRR rappresenta un’opportunità incredibile per il Paese, che dovrà essere tramutata in un’occasione di rilancio per i giovani e, ci si augura, di valorizzazione dei professionisti. Il nostro obiettivo è far nascere la', specializzato attraverso una formazione costante sul PNRR, in grado di accompagnare le famiglie, le imprese e gli enti nell’attuazione di tutte le singole misure del piano".