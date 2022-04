Programma Infrastrutture strategiche: attuazione minata da ritardi e scarsezza risorse

(Teleborsa) -(PIS) è stata, benché nel periodo 2002-2014 gli interventi siano risultati in continuo aumento. È quanto emerge dal Rapporto semplificato sullo stato di realizzazione delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale, approvato dalla, in cui la magistratura contabile ha evidenziato l’esigenza, anche in virtù delle risorse derivanti dal PNRR, di implementare iniziative per la, la maggiore efficacia dellaprioritari per lo sviluppo del Paese.La Corte ha sollecitato la pienadi quanto previsto dalsugli strumenti pianificatori e di, con l’inserimento - nel piano generale dei trasporti e della logistica, e nel primo documento pluriennale di pianificazione - delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.E’ necessario - affermano i giudici contabili - che il MEF ed il MIMS verifichino la possibilità di definire "un quadro finanziario chiaro ed aggiornato" per ognuno degli interventi previsti per l’alta velocità, il Progetto unico linea ferroviaria AV/AC, e il potenziamento infrastrutturale., in modo da "favorire il monitoraggio su risorse stanziate e pagamenti effettuati" ed "agevolare il controllo da parte degli organi preposti".Quanto, infine, all’intervento sulla- s.s. 675 Umbro-Laziale - tratta Monte Romano Est - Civitavecchia, è stata sollecitata la definizione della progettazione, l’avvio dei lavori ed il pieno utilizzo dei finanziamenti disponibili, al fine del perseguimento degli obiettivi, nel rispetto dei tempi programmati, da dettagliare in un cronoprogramma per il controllo della Corte dei conti.