Unicredit sostiene piani di crescita di S.I.L.C. con finanziamento "Futuro sostenibile"

Unicredit

(Teleborsa) -- Società Italiana Lavorazione Cellulosa, che ha ottenuto un, assistito dalla, nell’ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) da 540 miliardi di euro istituito dall’UE contro gli effetti della pandemia.Il finanziamento concesso da Unicredit è della tipologiariservato alle imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità e finalizzato a supportare gli investimenti che l’azienda ha in programma in termini di innovazione e miglioramento del proprio rating di sostenibilità. Dietro l'erogazione di questo tipo di finanziamenti, la banca riconosce unarispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successivadi miglioramento, prefissati alla stipula del finanziamento.S.I.L.C. è una società italiana a proprietà privata, nata nel 1972, che produce prodotti igienici per l’assorbenza e cura della persona (babycare, femcare, adult care) e dell’animale da compagnia (petcare). Il suo sito produttivo si sviluppa su una superficie di circa 60mila metri quadri, la metà coperti, ed è dotato di impianti di ultima generazione ad alta automazione. Lo stabilimento di Trescore Cremasco (Cremona) dispone di 23 linee di produzione, un Centro R&D interno all’avanguardia, e tre diversi Laboratori (Assorbenza, Microbiologico-Tossicologico e Chimico).Il finanziamentoè subordinato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità prefissati in termini di certificazione ESG. L’azienda è infatti certificata CERVED RATING AGENCY con rating ESG e ha come obiettivo la continua crescita del suo rating."Crediamo molto nelle aziende innovative della nostra Regione e riconosciamo il loro impegno a generare un impatto positivo verso l’ambiente, le comunità e il buon governo dell’azienda stessa", afferma, Regional Manager Lombardia di UniCredit, aggiungendo "vogliamo supportare le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità per un futuro migliore, grazie al conseguimento di risultati basati su criteri ESG"., Amministratore Delegato di S.I.L.C., si dichiara "soddisfatto di aver trovato una Banca Italiana, ma di vocazione e standing internazionale, che ha saputo intercettare e valorizzare, prima ancora che condividere, una sensibilità verso la sostenibilità, nata, fin dalle proprie origini di azienda di famiglie, che ha accompagnato, nella propria concezione del business, tutti i processi di evoluzione, crescita, sviluppo prodotti, tecnologie impiegate, governance, presidio dei rischi e passaggio generazionale".