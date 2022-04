Unindustria, Camilli: restituire visione di crescita al Paese

(Teleborsa) - L'emergenza sanitaria ha provocato unall'economia e alla socialità, soprattutto alle giovani generazioni. Oggi, l'impegno "più importante" che dobbiamo assumerci è quello diuna visione di crescita e di benessere affinchè le crisi che stiamo attraversando siano le ultime così pesantemente a danno dei giovani". Lo ha detto il Presidente di Unindustria,, all'assemblea generale dell'associazione. Le nuove generazioni, ha sottolineato, "devono assistere ad uno spettacolo disarmante di divisioni, diffidenze, nuove frontiere". E la pandemia che "sfuma in una guerra - ha aggiunto - sembra irreale. Invece, è la storia che torna a farsi presente".

Quanto ai cambiamenti in atto "impongono di utilizzareLe persone vedono il proprio potere d'acquisto "indebolito dall'inflazione" e chiedono "adeguamenti deiMa intervenire solo su aumenti retributivi può significare un collasso per le aziende di diversi settori - ha aggiunto - ecco allora che bisogna procedere seriamente a una significativa detassazione degli incrementi salariali di secondo livello e a un robusto taglio del cuneo fiscale. Solo così gli aumenti per i lavoratori sarebbero sostenibili. Siamo inoltre d'accordo sulla necessità di modificare lo schema degli ammortizzatori sociali in chiave universale e assicurativa, fondandolo sulla natura condizionale delle prestazioni". Sulle politiche del lavoro "si deve avere lada un sistema centrato sulla cassa integrazione a un altro che punta sulla ricollocazione - ha concluso - garantendo orientamento, formazione e servizi in unaCamilli si è anche detto convinto che ilcosì come è stato per l'emergenza sanitaria, in questo nuovo momento di difficoltà economica. Le previsioni sul PIL più recenti stimano una crescita del 2,2% nel 2022, in linea conSulla politica industrialeha sottolineato Camilli. "I due anni di pandemia hanno imposto un percorso di rilancio - ha detto - unama indirizzata troppo su settori tradizionali e non sull'innovazione. Cosi' rischiamo di rendereDopo Industria 4.0, ha detto Camilli, "poco si èper agevolare investimenti innovativi per le imprese italiane. Il dimezzamento del credito d'imposta dal 2023 e' una decisione miope che rallenta la trasformazione digitale delle imprese, proprio ora che occorre accelerare. Il piano Industria 4.0 è partito nel 2017. Pensiamo davvero, che da allora ad oggi, con una pandemia in mezzo, siamo riusciti aIl numero uno di Unindustria ha aggiunto che "dobbiamo lavorare insieme con il Governo per una politica industriale lungimirante, capace di irrobustire il sistema economico e produttivo per reagire v