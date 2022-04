Urbanistica: per la prima volta un italiano entra nel board dell'IWBI di New York

(Teleborsa) - Un italiano entra per la prima volta nel board degli esperti dell'di New York, organizzazione leader a livello mondiale che riunisce operatori di fama internazionale del settore immobiliare, delle grandi corporate mondiali e del wellness.IWBI ha annunciato oggi la nomina del– tra i membri del suo Governance Council, organo consultivo che collabora alla definizione, adozione e valutazione degli standard per la salubrità degli edifici. "IWBI è onorata di potersi avvalere del contributo, della visione e dell'esperienza del Prof. Alessandro Miani nel nostro Governance Council", ha dichiarato, Presidente e CEO di IWBI."Come Società Italiana di Medicina Ambientale riteniamo che i luoghi in cui viviamo e lavoriamo ogni giorno rappresentino uno dei principali determinanti della nostra salute e che nell'ambito dell'approccio One Health vada ricompresa la cosiddetta resilienza urbana - ha affermato Miani - La progettazione di questi luoghi, l'attenzione ai metodi e materiali di costruzione, oltre alla qualità dell'aria indoor, rappresentano una sfida cruciale alla luce del principio di precauzione che ispira l'azione del nostro impegno. Non posso quindi che essere felice di adoperarmi con IWBI per migliorare la qualità degli ambienti urbani e indoor".