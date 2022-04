Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

ENI

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo. La giornata odierna è caratterizzata dalla diffusione di: l'economia tedesca è cresciuta leggermente nel primo trimestre di quest'anno; la crescita economica della Francia è stata pari a zero nel primo trimestre, con la spesa dei consumatori scesa a causa dell'inflazione record; il PIL italiano ha registrato una flessione dopo quattro trimestri di crescita nei primi tre mesi del 2022. Inoltre, in Italia l'inflazione è frenata ad aprile , pur rimanendo ai massimi dal 1991.Positivadopo i risultati del primo trimestre . "Riteniamo che ilabbia implicazioni positive per il titolo. La qualità degli utili è confermata dalla generazione di cassa superiore alle nostre stime", hanno commentato gli analisti diOcchi puntati su, con l'che sta registrando un'affluenza record e vede lo scontro tra la lista (e il piano strategico) del CdA uscente, che propone l'indipendente Andrea Sironi come presidente e l'AD uscente Philippe Donnet come amministratore delegato, e quella del gruppo Caltagirone, che invece candida Claudio Costamagna alla presidenza e il manager di Generali Luciano Cirinà alla poltrona di AD.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,057. L', in aumento (+1,08%), raggiunge 1.914,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 106,2 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +182 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,72%.in luce, con un ampio progresso dell'1,19%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,13%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,89% sul, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 26.536 punti.Buona la prestazione del(+1,12%); sulla stessa linea, in rialzo il(+1,12%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,45%),(+2,35%),(+2,14%) e(+1,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,66%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.del FTSE MidCap,(+4,76%),(+4,05%),(+3,55%) e(+3,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,01%.Seduta negativa per, che scende del 2,40%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,82%.Tra ledi maggior peso:07:30: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,8%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,9%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,5%; preced. 4,5%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,4%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 2,2%).