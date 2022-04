CNH Industrial completa cessione divisione Raven Engineered Films

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha completato la vendita di Raven Engineered Films (EFD) a Industrial Opportunity Partners (IOP), una società focalizzata sulle operazioni di private equity con sede a Evanston, Illinois, Usa, per un, che sarà soggetto ai consueti adeguamenti conseguenti al perfezionamento della cessione.Raven EFD, con sede a Sioux Falls, South Dakota, è un’azienda leader nella produzione di film e fogli polimerici ad alta tecnologia per l’agricoltura, l’edilizia, le geomembrane e le applicazioni industriali. Questi prodotti sono progettati per applicazioni designate aproteggere le risorse della Terra e con principi di sostenibilità.CNH Industrial è stata assistita da Goldman Sachs e Barclays quali advisor finanziari e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz come consulenti legali.