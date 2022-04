Digitouch, 2 milioni di euro di nuovi contratti con la PA in Q1 2022

DigiTouch

(Teleborsa) -, Cloud Marketing Company quotata su Euronext Growth Milan, ha acquisito. Il gruppo evidenzia di aver investito nel rafforzamento della propria offerta verso il settore delle gare pubbliche, anche con una struttura dedicata. I primi dati testimoniano già unnella strategia aziendale rivolta alla PA rispetto al passato, anche pechè nel 2021 i contratti in ambito PA ammontavano a meno di 0,5 milioni di euro."Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta, per il nostro paese, un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme per perseguire un percorso di crescita economica a lungo termine - ha commentato il presidente Simone Ranucci Brandimarte - Il nostro gruppo può dare un contributo importante a questo momento di rinascita economica e sociale mettendo le proprie competenze al servizio della Pubblica Amministrazione, in particolare le nostre ultradecennali competenze in ambito di trasformazione digitale e tecnologica che rappresentano proprio il fulcro della prima Missione del PNRR. Inoltre, per poter competere in ambito gare pubbliche,".