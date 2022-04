dl Aiuti in CdM prossima settimana: tutte le novità

(Teleborsa) - Ilha fatto slittare a lunedì 2 maggio il cosiddetto, con il quale conta si(accise, bollette, taglio prezzo metano ecc), ma anche offrire une prorogare gli(superbonus villette oltre il 30 giugno). Le misure ed i relativi saldi sono stati messi a punto dall'esecutivo mercoledì scorso ma per la complessità el provvedimento si è deciso di aspettare la prossima settimana.Il maxidecreto ha una, quelli previsti nel DEF, ma il pressing dei partiti sta chiedendo al governo di mettere più risorse sull'una o sull'altra misura, mentre emerge fra tutte la proposta del leader del Pd Enrico Letta che chiede un intervento choc di 15 miliardi, una sorta di mini finanziaria.E se il Governo confida di arrivare ad attingere a risorse europee, attraverso una sorta di, molto più probabile che si ripieghi su un, già messo in conto dall'esecutivo.Ci sono però alcuneper l'esecutivo, ad esempio la, che al momento non sono giustificati dal maggior costo di produzione, e l'impiego di queste somme per altri capitoli di spesa attinenti all'energia ed al caro bollette, assieme al gettito della. In cambio sono previste semplificazioni sul fronte autorizzativo per le rinnovabili (eolico e fotovoltaico) ed un parziale rinvio sul carbone, con una proroga alla chiusura ed un ritorno a regime dei quattro impianti attualmente esistenti in Italia).Sul fronte degli impieghi c'è dasui carburanti, cui si aggiungerebbe unadi 30 centesimi, c'è da rifinanziare le, mentre sembrerebbea 30mila euro per usufruire del bonus sociale, poiché determinerebbe un onere "molto elevato e di non facile copertura" come spiegato dal Ministro Franco.