Eventi e scadenze del 29 aprile 2022

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Rapporto sulla stabilità finanziariaIstat - Conferenza stampa online su Congiuntura economica - Conferenza stampa organizzata dall’Istat per fornire una lettura integrata dei dati di congiuntura che saranno diffusi nella stessa mattinata (Stima preliminare del Pil del 1° trimestre, Stima preliminare prezzi al consumo di aprile, Prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni di marzo)Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Assemblea: Seconda convocazione - Approvazione del bilancio d’esercizio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 (seconda convocazione)- Assemblea: Assemblea dei soci in unica convocazione- Assemblea: Approvazione del Bilancio 2021- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- CDA: Esame dei principali indicatori di performance commerciali ed economico finanziari al 31 marzo 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021, della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e rinnovo degli organi sociali - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 - Prima convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati finanziari- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 – Seconda convocazione- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio (seconda convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2021 e nomina nuovo Consiglio di Amministrazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2021 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e nomina del Consiglio di Amministrazione - Unica convocazione- Assemblea: Approvazione del Bilancio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e nomina CdA- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e rinnovo degli Organi Sociali- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna SpA chiuso al 31 dicembre 2021 e della destinazione degli utili- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - Seconda Convocazione- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di Vimi Fasteners dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e presa visione del bilancio consolidato del Gruppo Vimi chiuso al 31 dicembre 2021, in unica convocazione- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive