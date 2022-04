Fisco, Guerra: riforma per superare attuali ingiustizie

(Teleborsa) - "Lan un momento in cui le difficoltà sono così importanti, ma quello di esplorare ilE quindi a partire dai tanti contratti che devono essere rinnovati - molti anche i settori che in questo momento non sono in perdita ma anzi in grande rilancio - è ora che ciascuno faccia la sua parte:Lo ha detto la sottosegretaria alin un'intervista a Mattina24 su RaiNews24 sottolineando che "gli aiuti che il Governo dà e darà potranno essere condizionati anche al conseguimento di determinati obiettivi, tra cui appunto il rinnovo dei contratti. Non è un ricatto, è una proposta. La proposta di Confindustria, per ora, è solo quella di ricorrere a risorse pubbliche. Questo certamente sarà fatto ma non può essere l'unica strada anche perchè purtroppo leGuerra ha anche sottolineato che "non c'è nessun gruppo in parlamento e nessun partito che in questo momento stia proponendo un aumento della pressione fiscale. Anzi nell'accordo che è stato fatto nella maggioranza sulla delega fiscale è stata inserita una norma che esclude qualsiasi ipotesi di un aumento. Al tempo stesso sulè scritto in modo molto chiaro che si tratta disenza alcun effetto dal punto di vista fiscale. Se il"Detto questo - ha aggiunto - è evidente che sul fisco le posizioni della maggioranza sono molto differenziate e non può che essere così. Un riordino del fisco dal punto di vista di alcuni può significare solo tagliare le tasse in modo indiscriminato e conservare lo status quo: però la situazione attuale è piena di ingiustizie, di prelievi assolutamente differenziati, senza nessuna logica. E quindi c'è chi, come il gruppo politico di Leu al quale io appartengo che propone con forza che ci sia invece u