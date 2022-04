Generali, Donnet: con nostra lista crescita sostenibile e dividendo in aumento

Generali

(Teleborsa) - "Purtroppo non possiamo essere ancora tutti assieme qui a Trieste, maappuntamento così importante. Ringrazio di cuore il presidente per lavoro svolto in questi anni, si è sempre speso in prima persona per lo sviluppo e la reputazione della nostra compagnia. Vanno a lui tutta la gratitudine e gli auguri per il futuro". Lo ha affermato il Group CEO di, nel suo intervento all'assemblea del Leone di Treste in corso da remoto "L'assemblea rappresenta un, e ancor di più quest'anno - ha aggiunto - Oggi siete chiamati a rinnovo del CdA e per la prima volta nella nostra storia, che ambisce a rappresentare tutti gli azionisti e ad avvicinare Generali alle best practices internazionali."La lista presentata dal consiglio uscente include, prevede quota del 77% di consiglieri indipendenti e del 54% di rappresentanza femminile - ha sottolineato il manager francese - Questi dati, mai così alti, si collocano"."Siamo", ha detto spiegando che oggi si conclude il piano precedente. "Abbiamo solide basi per le sfide che ci attendono. Stiamopresentato a dicembre. Si tratta di piano di grande ambizione per essere partener di vita per tutti i clienti e stabilendo un approccio multicanale"."Se sceglierete lista del CdA uscente,, con un dividendo in aumento ogni anno e facendo leva su approccio disciplinato al capitale e impernati investimenti per la trasformazione digitale e tecnologica. La sostenibilità vuole anche dire essere datore di lavoro responsabile, con iniziative per l'inclusione, il benessere e la crescita delle nostre persone"."Il 2021 è stato altro anno intenso, ma ricco di soddisfazione: abbiamo saputo affrontare con grande efficacia un contesto complesso - ha detto nelle sue conclusioni - Ile ci sono sfide nuove che ci attendono e per cui. Abbiamo bisogno di voi (azionisti, ndr), del supporto e delle fiducia che ci garantite da sempre".