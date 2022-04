Immsi, assemblea approva bilancio e dividendo di 3 centesimi

Immsi

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, holding italiana quotata su Euronext Milan e controllata dalla famiglia Colaninno, ha esaminato ed'esercizio 2021, nonché ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del gruppo e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Via libera alla politica di remunerazione, all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.I soci hanno inoltre deliberato di distribuire un, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, pari a complessivi 10.215.900 euro, mediante l'utilizzo delle riserve di risultato disponibili. La data di stacco della cedola n. 13 è il giorno 16.05.2022, record date 17.05.2022 e data di pagamento 18.05.2022.Per quanto riguarda lain Ucraina e le sanzioni alla Russia, Immsi evidenzia che "l'estrema diversificazione geografica delle vendite fa sì che al 31 dicembre 2021del gruppo in quest'area sia sostanzialmente nulla (0,05% in termini di fatturato)".