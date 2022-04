Kiev: "Minaccia aumentata, donne e bambini non rientrino in città"

(Teleborsa) -la guerra in Ucraina mentre l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri, Josep Borrell, scrive cheLaIntanto, l'amministrazioneha chiesto alle donne con bambini piccoli e agli anziani di non tornare in città. Lo riporta l'Ukrainska Pravda citando un appello su Telegram. "La minaccia a Kiev non è scomparsa e gli attacchi missilistici di ieri ne sono la prova. Dati i recenti eventi legati agli incendi nei depositi di petrolio, alla detonazione di depositi di munizioni in Russia, possiamo dire che la minaccia è aumentata. Chiediamo di non tornare a studenti, donne con bambini piccoli e anziani", si legge nell'appello.Secondo quanto riferito daconsigliere del sindaco di Mariupol, le forze russe avrebbero chiuso un’area di Mariupol in vista di un altro possibile tentativo di prendere d’assalto l’acciaieria Azovstal, il complesso in cui è asserragliata la resistenza ucraina.Il presidente dellaha affermato che l’Occidente “non riuscirà a mettere in ginocchio Minsk e Mosca con le sanzioni” perché i due paesi “hanno risorse, tecnologie e intelligence sufficienti”. Lo riporta Ria Novosti citando l’agenzia di stampa bielorussa Belta.E del conflitto è tornato a parlare anche il Capo dello Stato, anche con ritmi maggiori rispetto a molte delle previsioni, è intervenuta una guerra insensata, provocata dall'aggressione militare russa contro il popolo ucraino, che va sostenuto nella sua resistenza", ha detto in occasione della sua visita all'istituto Bearzi di Udine.