Mercati europei positivi. Focus su trimestrali e dati macro

FTSE MIB

Intesa Sanpaolo

ENI

Equita

Generali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Nexi

CNH Industrial

Recordati

Banco BPM

Pirelli

Snam

Amplifon

Mfe A

Ferragamo

Reply

Sanlorenzo

Ariston Holding

Anima Holding

Intercos

Mutuionline

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. La giornata odierna è caratterizzata dalla diffusione di: l'economia tedesca è cresciuta leggermente nel primo trimestre di quest'anno; la crescita economica della Francia è stata pari a zero nel primo trimestre, con la spesa dei consumatori scesa a causa dell'inflazione record. Inoltre, in Italia l'inflazione è frenata ad aprile , pur rimanendo ai massimi dal 1991, mentre in Eurozona è continuata a salire.Il, dopo quattro trimestri di crescita, nei primi tre mesi del 2022. "Il PIL a inizio anno è calato soprattutto per via del picco dell'ondata pandemica (come visibile dal), mentre non sembra aver risentito ancora appieno degli effetti della crisi geopolitica internazionale (nemmeno considerando il solo canale di trasmissione dei prezzi)", ha commentato Paolo Mameli, senior economist della Direzione Studi e Ricerche diPositivadopo i risultati del primo trimestre . "Riteniamo che ilabbia implicazioni positive per il titolo. La qualità degli utili è confermata dalla generazione di cassa superiore alle nostre stime", hanno commentato gli analisti diPiatta, con l'che ha votato a favore della lista del CdA uscente con il 55,992% del capitale presente in assemblea, confermando quindi il CEO Philippe Donnet per un altro mandato alla guida del Leone di Trieste.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,056. L', in aumento (+1,12%), raggiunge 1.915,2 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,01%.Balza in alto lo, posizionandosi a +186 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,76%.in luce, con un ampio progresso dello 0,74%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,40%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 24.171 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 26.433 punti.Positivo il(+0,73%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+0,81%).di Milano, troviamo(+3,59%),(+2,04%),(+1,83%) e(+1,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,22%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.del FTSE MidCap,(+4,66%),(+3,89%),(+2,99%) e(+2,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,46%.Seduta negativa per, che scende del 3,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,20%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:07:30: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,8%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,9%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,5%; preced. 4,5%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,4%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 2,2%).