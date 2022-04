NatWest, utile in crescita grazie ad aumento tassi

NatWest

(Teleborsa) -ha riportato undi 1,2 miliardi di sterline nel primo trimestre del 2022, in aumento rispetto agli 885 milioni dell'anno precedente e superiore ai 755 milioni previsti dagli analisti in un consensus compilato dalla banca. L'del primo trimestre 2022 è stato di 841 milioni di sterline, per undell'11,3%. Il(NIM) della banca del 2,46% è stato di 15 punti base in più rispetto al quarto trimestre del 2021, riflettendo principalmente l'impatto dei recenti aumenti dei tassi."Nonostante l'ambiente difficile, sono soddisfatto della nostra performance poiché continuiamo a comportarci bene contro la nostra strategia, guidando crescita e rendimenti sostenibili - ha commentato il- Le entrate e i profitti sono sostanzialmente in aumento, i costi sono diminuiti ementre creiamo valore a lungo termine e offriamo un'esperienza bancaria più semplice e migliore per i nostri clienti".