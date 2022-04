OVS, operatività sullo share buy-back

OVS

leader dell'abbigliamento in Italia

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 21 al 27 aprile 2022, complessivamente(pari allo 0,045% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,8112 euro, per unpari aTali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 maggio 2021.A seguito delle operazioni finora effettuate, OVS ha in portafoglio un totale di 3.485.351 azioni proprie pari all'1,198 % del capitale sociale.A Milano, oggi, giornata incolore per il, che chiude la giornata del 29 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.